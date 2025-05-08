Экс-супруга Галустяна вышла на связь после развода

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Бывшая супруга российского шоумена Михаила Галустяна Виктория Штефанец вышла на связь в социальной сети Instagram после того, как в конце апреля стало известно о её разводе с артистом.

В публикации Штефанец выразила признательность своим подписчикам за проявленное сочувствие и тактичность.

Я всё вижу. Самое ценное для меня сейчас – это время с детьми и близкими, - написала Виктория.

30 апреля Михаил Галустян сообщил о расторжении брака, который длился 18 лет. У бывших супругов подрастают две дочери – Эстелла и Элина. В обращении к публике артист подчеркнул, что расставание прошло мирно, без взаимных упрёков и конфликтов. Он назвал окончание отношений не завершением, а началом нового этапа жизни, выразив надежду на личностный рост и новые перспективы.

На следующий день, 1 мая, журналистка Алёна Мартынова высказала предположение о возможной причине разрыва: по её данным, Галустян якобы вступил в романтические отношения с визажисткой по имени Милена.

По информации СМИ, Милена ожидает ребёнка, однако от комментариев по поводу личности отца воздерживается. После появления слухов девушка публично опровергла заявления о её связи с юмористом и обратилась к подписчикам с просьбой не поддерживать распространение неподтверждённой информации. Она также рекомендовала отписаться от её страницы тем, кто следит за ней исключительно из-за этих слухов.