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08.05.2025, 14:12

Диетолог рассказала, как приготовить шашлык с пользой для здоровья

Новости Мира 0 449

Диетолог Вера Гаврилова поделилась рекомендациями, как снизить вред от шашлыка и сделать блюдо безопаснее для здоровья, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По словам преподавателя Московского института психологии, диетолога и нутрициолога Веры Гавриловой, приготовление мяса на открытом огне может сопровождаться образованием опасных для здоровья веществ, таких как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), что вызывает обеспокоенность у специалистов. Однако при соблюдении определённых рекомендаций риски можно значительно сократить.

Она отметила, важным фактором является использование правильного маринада. Он не только размягчает мясо и ускоряет его приготовление, но и помогает снизить образование ПАУ. Гаврилова рекомендует выбирать маринады на основе разведённого уксуса, гранатового сока, кисломолочных продуктов или минеральной воды со специями. При этом она предостерегает от использования масел, так как они, наоборот, способствуют увеличению количества вредных веществ при жарке.

Также эксперт советует не начинать готовку, пока угли полностью не прогорят. Это поможет избежать образования обугленных участков на мясе, которые содержат наибольшее количество канцерогенов. Важно продумать конструкцию мангала или барбекю, чтобы минимизировать контакт мяса с дымом и обеспечить умеренную температуру приготовления.

Высокая температура и длительное воздействие огня увеличивают ПАУ, - отметила специалист.

Что касается выбора мяса, диетолог рекомендует отдавать предпочтение курице и индейке, поскольку в них меньше жира, а значит, и уровень образования ПАУ будет ниже. Рыба, особенно богатая омега-3 жирными кислотами, также является хорошим выбором – например, форель или лосось.

Постные сорта говядины и телятины, по словам Гавриловой, также допустимы, однако их необходимо тщательно мариновать, чтобы избежать пережаривания. Жирное мясо – баранина и свинина – эксперт советует употреблять реже, так как оно способствует повышенному образованию канцерогенов при готовке.

Кроме того, Вера Гаврилова подчеркнула, что овощи и зелень, подаваемые к шашлыку, помогают снизить уровень оксидативного стресса, вызванного ПАУ. В качестве напитков специалист рекомендует обычную воду, зелёный чай или сухое красное вино в умеренных количествах – не более двух бокалов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Вообще шашлык вреден из-за цен на мясо.
08.05.2025, 09:47
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