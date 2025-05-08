Григорий Лепс оскорбил журналистку за вопрос о личной жизни

Известный российский певец Григорий Лепс оскорбил журналистку после вопроса о личной жизни, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) Aleksey Belkin/Global Look Press

Народный артист России Григорий Лепс оказался в центре скандала после инцидента с журналисткой, которому придала огласку общественная организация.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин 8 мая сообщил на своём Telegram-канале, что певец позволил себе оскорбительные высказывания в адрес девушки, задавшей, по его словам, «безобидный» вопрос о личной жизни артиста.

В опубликованном ролике слышно, как Лепс переходит на повышенный тон и использует ненормативную лексику. Кроме того, он называет журналистку «кобылой» и «лошадью», добавляя: «Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай».