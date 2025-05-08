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08.05.2025, 15:10

Мясо воробьев по 300 тенге: что происходит в ресторанах Ферганы

Новости Мира 0 575

В Узбекистане снова фиксируются случаи использования воробьев в качестве пищевого продукта. Недавний инцидент был замечен в городе Коканд, где в одном из ресторанов предложили блюда из воробьиного мяса по цене 6 000 сумов (238 тенге) за порцию. Видео с таким необычным предложением было опубликовано в Instagram одним из местных блогеров, что быстро привлекло внимание пользователей социальных сетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Podrobno.uz

Скриншот из видно
Скриншот из видно

Проблема набирает масштаб

Этот случай не единичен. Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в поселке Янгигурган Бувайдинского района, где одно из местных кафе также предлагало блюда из воробьев. Подобные факты указывают на то, что спрос на такой экзотический продукт может быть больше, чем предполагалось ранее. 

Экологическая угроза

Экологи выражают серьезные опасения по поводу этой тенденции. Воробьи играют ключевую роль в поддержании баланса экосистемы. Они питаются насекомыми, включая вредителей сельскохозяйственных культур, и таким образом естественным образом контролируют их численность. По данным специалистов, пара воробьев может уничтожить до 3 килограммов насекомых в месяц, что значительно снижает нагрузку на аграриев и уменьшает потребность в использовании химических пестицидов. 

Массовое уничтожение воробьев может привести к негативным последствиям, включая резкое увеличение численности вредителей, что, в свою очередь, скажется на урожайности и устойчивости агроэкосистем. Кроме того, снижение численности воробьев может повлиять на другие виды, для которых они являются важным элементом пищевой цепи. 

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