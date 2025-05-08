Эксперты рассказали, почему нельзя хранить репчатый лук в холодильнике

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Специалисты в области хранения продуктов питания предупреждают: холодильник – не самое подходящее место для хранения репчатого лука. Как выяснилось, низкая температура негативно влияет на структуру и полезные свойства этого овоща, а также способствует его преждевременной порче.

При охлаждении крахмал, содержащийся в луковицах, начинает превращаться в сахар. Это делает лук мягким, водянистым и менее приятным на вкус. Кроме того, влажная среда внутри холодильника повышает риск гниения, а резкий запах лука может передаться другим продуктам.

Оптимальные условия для хранения репчатого лука – сухое и тёмное помещение с хорошей вентиляцией. Температурный режим должен находиться в пределах от +18 до +22 градусов по Цельсию. Именно такие условия позволяют сохранить плотность, вкус и полезные вещества лука на длительный срок.

В то же время нарезанный лук допустимо хранить в холодильнике, но только в герметичном контейнере и не более 3-4 суток. Это помогает избежать распространения запаха и сохранить свежесть продукта.

Также специалисты подчёркивают: при температуре ниже +5°C в луке начинает разрушаться кверцетин – природный антиоксидант, который обладает противовоспалительными и укрепляющими свойствами. Таким образом, неправильное хранение не только влияет на вкус, но и лишает лук ценных питательных веществ.