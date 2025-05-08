Диетолог посоветовала идеальный ужин для крепкого сна

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В беседе с радиостанцией «Радио 1» российский диетолог Маргарита Королева поделилась рекомендациями по вечернему рациону, которые способствуют качественному и спокойному сну. По словам специалиста, употребление сладкого на ночь может негативно сказаться на нервной системе, вызывая возбуждение, что в свою очередь может мешать засыпанию.

Она отметила, что ужин должен быть умеренным по объему и включать источник полноценного белка с содержанием омега-3 жирных кислот. В качестве примера Королева привела рыбу в сочетании с термически обработанным овощным гарниром. Такой рацион, по ее словам, способствует нормализации микрофлоры кишечника и оказывает положительное влияние на общее состояние организма перед сном.

Кроме того, диетолог подчеркнула значение соблюдения режима сна. Она рекомендовала ложиться спать не позже 22:00, объяснив это особенностями выработки гормонов: в период с 23:00 до 03:00 организм активно синтезирует мелатонин и соматотропный гормон, что способствует восстановлению и полноценному отдыху.