Мобильный интернет отключат на 60% территории России

Роскомнадзор, по требованию Совета безопасности России, примет беспрецедентные меры по ограничению мобильного интернета на всей европейской части страны. С 8 мая связь будет отключена на 60% территории России, включая крупнейшие города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал Ateo

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Блокировка на 60% территории

Решение о масштабном отключении мобильного интернета было принято на фоне подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая. Эксперты называют это событие беспрецедентным в истории России, отмечая, что подобные меры ранее не применялись даже в период крупных международных саммитов или массовых протестов.

Как это повлияет на повседневную жизнь

Пользователи столкнутся с серьезными ограничениями в доступе к интернет-услугам, что может повлиять на работу банковских приложений, онлайн-платежей, такси-сервисов и других повседневных сервисов. Уже с 7 мая москвичи начали испытывать трудности с оплатой товаров и услуг через мобильные приложения, а стоимость поездок на такси выросла в несколько раз.

Полное отключение связи в Москве 9 мая

Кроме того, в Москве ожидается полное отключение не только мобильного интернета, но и голосовых вызовов 9 мая с 9:00 до 13:00. Такие меры связаны с обеспечением безопасности во время военного парада и массовых праздничных мероприятий в центре столицы России. Власти рекомендуют жителям европейской части России заранее подготовиться к отключению связи: запастись наличными деньгами, предупредить близких о возможных перебоях и пользоваться Wi-Fi, где это возможно.