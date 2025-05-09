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08.05.2025, 21:39

Избран новый Папа Римский

Новости Мира 0 449

Сегодня вечером, 8 мая, в Ватикане кардиналы избрали нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Прево. О завершении конклава свидетельствует традиционный белый дым, поднявшийся из трубы Сикстинской капеллы, сообщает Lada.kz со ссылкой на CNN.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Третья попытка выбрать нового понтифика

Конклав, состоящий из 133 кардиналов, собрался для избрания нового главы Римско-католической церкви после смерти Папы Франциска, который скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Для избрания нового Папы требуется квалифицированное большинство в две трети голосов, то есть не менее 89 участников должны поддержать одного из кандидатов.

Торжественный момент на площади Святого Петра

Сразу после того, как над Сикстинской капеллой появился белый дым, на площади Святого Петра зазвонили колокола, возвещая о начале нового понтификата. Толпа верующих, собравшаяся на главной площади Ватикана, встретила эту новость аплодисментами и радостными криками.

Что известно о новом Папе

Новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Превост (Прево). Он взял имя Лев XIV.

Напомним, что конклав проходит в условиях строгой секретности. Кардиналы поклялись сохранять полное молчание о ходе голосования и не разглашать детали обсуждений. Этот принцип конфиденциальности позволяет сохранить независимость выбора и избежать внешнего давления.

Ранее в конклаве

До сегодняшнего дня кардиналам не удавалось достичь необходимого большинства голосов, и два первых тура завершились черным дымом, символизирующим отсутствие консенсуса.

Следите за обновлениями, чтобы узнать имя нового Папы и его первые слова в качестве главы Римско-католической церкви.

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