Все о Папе: американец Роберт Прево избран новым папой римским под именем Лев XIV

8 мая 2025 года в Ватикане завершился конклав, на котором новым папой римским избран американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США. Выбор имени Лев XIV отсылает к выдающимся папам прошлого и символизирует стремление к реформам и укреплению духовных ценностей, передает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Вечером 8 мая 2025 года в Ватикане завершился конклав кардиналов, избравший нового папу римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.

Роберт Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго в семье с итальянскими, французскими и испанскими корнями. Он получил степень бакалавра по математике в Университете Вилланова, затем изучал богословие в Католическом теологическом союзе в Чикаго и в Папском университете святого Фомы Аквинского в Риме. Свободно владеет английским, испанским, итальянским, французским и португальским языками, читает на латыни и немецком.

В 1977 году Прево вступил в орден августинцев, а в 1982 году был рукоположен в священники. С 1985 по 1998 год он служил миссионером в Перу, где занимал различные должности, включая канцлера территориальной прелатуры Чулуканаса и ректора августинской семинарии в Трухильо. В 2001 году был избран генеральным настоятелем ордена августинцев. С 2015 года занимал пост епископа Чиклайо в Перу.

В 2023 году папа Франциск назначил Прево префектом Дикастерии по делам епископов и возвёл в сан кардинала. На этой должности он курировал назначения епископов по всему миру, что сделало его одним из самых влиятельных деятелей Римской курии.

Прево известен своей активной позицией по вопросам социальной справедливости. Он критиковал массовые депортации мигрантов, проводимые администрацией президента США Дональда Трампа, и в феврале 2025 года ответил в социальной сети X вице-президенту Джей Ди Вэнсу, который пытался оправдать эту политику.

Выбор имени Лев XIV имеет глубокое символическое значение. Имя Лев носили выдающиеся понтифики прошлого, такие как Лев I Великий (440–461 годы), который защищал Рим от гуннов и был первым папой, названным «Великим», и Лев XIII (1878–1903 годы), известный своей энцикликой Rerum Novarum, положившей начало современному социальному учению церкви. Символ льва в христианстве ассоциируется с мужеством, духовной властью и евангелистом Марком. Выбрав это имя, Лев XIV, вероятно, стремится подчеркнуть лидерство в сложные времена и ответственность за защиту церкви и моральной истины.

Ожидается, что понтификат Льва XIV будет сосредоточен на реформах управления церковью, преодолении внутренних расколов, вопросах социальной справедливости и дипломатической роли Ватикана в условиях глобальных кризисов, включая войну в Украине и конфликты в Судане и на Ближнем Востоке.