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09.05.2025, 09:38

«Красная кнопка» под угрозой: обострение между Индией и Пакистаном вызывает тревогу

Новости Мира 0 390

Отношения между Индией и Пакистаном достигли критической точки после ракетных ударов и ответных действий, приведших к жертвам среди мирного населения. Эксперты предупреждают о риске эскалации конфликта до уровня ядерного противостояния. Мировое сообщество выражает обеспокоенность, однако сохраняет сдержанность в реакции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вчера, 8 мая 2025 года, Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана и пакистанскому Кашмиру, объявив о начале операции «Синдур». Название операции отсылает к красному порошку, который индийские женщины наносят на лоб в знак замужества. В ответ Пакистан заявил о сбитии пяти индийских самолетов и пообещал принять ответные меры.

Индийские власти утверждают, что удары были направлены по девяти объектам террористической инфраструктуры, связанным с недавним нападением боевиков, в результате которого в индийском Кашмире погибли 25 туристов-индуистов и один местный житель. В свою очередь, представитель пакистанской армии Ахмед Шариф Чаудхри сообщил о гибели по меньшей мере 31 гражданского лица и 46 раненых, подчеркнув, что ни одно из атакованных мест не является лагерем боевиков.

Политолог Таир Нигманов выделяет несколько причин конфликта: неурегулированные претензии по Кашмиру, обвинения Индии в адрес Пакистана в поддержке боевиков, а также проблемы с водными ресурсами в перенаселенном регионе. Он также напоминает, что Усама бен Ладен был ликвидирован в Пакистане, что усиливает восприятие этой страны как угрозы национальной безопасности Индии.

Политолог Нуриддин Султанмуратов отмечает, что конфликт за Кашмир имеет давнюю историю, начиная с раздела Британской Индии в 1947 году. Тогда статус княжества Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, остался неурегулированным, что привело к нескольким войнам между Индией и Пакистаном в последующие десятилетия.

Эксперты выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта до ядерного уровня. Таир Нигманов подчеркивает, что хотя подобные инциденты уже происходили, каждый новый виток напряженности является серьезным испытанием. Он также указывает на возможные гуманитарные последствия, включая миграционные потоки, которые могут затронуть страны региона, включая Казахстан.

Нуриддин Султанмуратов считает, что наличие ядерного оружия у обеих стран служит сдерживающим фактором, однако риски остаются. Он также отмечает, что действия обеих сторон во многом направлены на внутреннюю аудиторию, особенно в контексте предстоящих выборов.

Китай, сосед Индии с протяженной границей, сохраняет сдержанную позицию, призывая обе стороны к миру. Таир Нигманов объясняет это желанием Пекина избежать обострения отношений с Индией и возможных последствий, таких как миграционные потоки.

Таким образом, ситуация остается напряженной, и мировое сообщество внимательно следит за развитием событий, надеясь на деэскалацию конфликта.

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