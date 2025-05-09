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09.05.2025, 16:18

В штаб-квартире ООН сотни человек спели «День Победы» с Хором Турецкого

Новости Мира 0 272

В зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошёл концерт Хора Турецкого и арт-группы Soprano, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотни зрителей, включая дипломатов, сотрудников ООН и ветеранов, стоя исполнили вместе с артистами песню «День Победы». Мероприятие стало частью международного проекта «Песни Победы» сообщает Lada.kz со ссылкой на «РИА Новости».

Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto
Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 5 мая 2025 года состоялся концерт Хора Турецкого и женской арт-группы Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошло в рамках международного проекта «Песни Победы».

В зале Генеральной Ассамблеи собрались сотни зрителей, включая ветеранов, сотрудников ООН, иностранных дипломатов и журналистов. Артисты исполнили известные песни военных лет, такие как «Тёмная ночь», «Катюша», «Синий платочек», «Журавли» и «Смуглянка». Особенным моментом стало исполнение песни «День Победы», когда зрители встали и пели вместе с коллективом.

Перед началом концерта с приветственным словом выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Советский Союз внёс решающий вклад в разгром нацистской Германии, заплатив за это огромную цену. Также он отметил, что Россия никогда не умаляла значение Второго фронта и помощи союзников, а также помнит вклад каждого участника войны.

Михаил Турецкий поделился своими впечатлениями от концерта, отметив, что «50 процентов зала не понимали русский язык, но в конце мы спели гимн России, и встали все». Он назвал такую реакцию уникальной и свидетельствующей о признании России.

Концерт в ООН стал продолжением международного проекта «Песни Победы», который направлен на объединение поколений через музыку и сохранение исторической памяти. Ранее коллективы выступали в различных странах, исполняя песни военных лет и рассказывая о подвиге народа в годы войны.

Мероприятие в Нью-Йорке стало ярким примером того, как музыка способна объединять людей разных национальностей и культур в стремлении сохранить память о героических страницах истории.

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