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10.05.2025, 08:54

Пакистан наносит удары по индийским военным объектам

Новости Мира 0 466

Армия Пакистана начала широкомасштабную военную операцию против Индии в ответ на серию атак, осуществлённых индийской стороной. Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад проявлял сдержанность в течение трёх дней, однако был вынужден ответить на действия Нью-Дели. В результате операции пакистанские военные нанесли удары по нескольким индийским военным объектам, включая авиабазы, и провели кибератаку, выведя из строя значительную часть электросети Индии, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com
Фото:depositphotos.com

Армия Пакистана начала широкомасштабную военную операцию против Индии в качестве ответных мер. Как сообщил телеканал Geo TV, целью операции стали несколько военных объектов.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар отметил, что Пакистан последовательно избегал эскалации, несмотря на "непрекращающуюся агрессию со стороны Индии в течение последних трёх дней". По его словам, Индия неоднократно обвиняла Пакистан в нанесении многочисленных ударов. Тем не менее, уточнил он, это первая атака со стороны Пакистана, имея в виду начавшуюся операцию.

Дар считает, что Нью-Дели пытался представить Исламабад "агрессором в глазах международного сообщества, но мир не поверил этим утверждениям". Пакистан уважает призывы к сдержанности со стороны различных дружественных стран, добавил он. Однако Индия перешла красную линию, вынудив Пакистан ответить.

"Пакистан дорожит своими отношениями с дружественными странами, — сказал Дар. — Но Индия ввела их в заблуждение, продолжая эскалацию напряжённости. Мы проявляли сдержанность в течение трёх дней".

СМИ указали со ссылкой на источники, что пакистанские военные уничтожили индийскую авиабазу Адампур. Они также нанесли удар по авиабазе Удхампур. Кроме того, в результате кибератаки выведены из строя 70 процентов электросети Индии.

Напомним, накануне сообщалось, что Индия и Пакистан ведут ожесточённую перестрелку вдоль спорной границы в Кашмире. Индия запретила полёты гражданских самолётов в 32 аэропортах. В ночь на 7 мая Индия нанесла серию авиаударов по пакистанской провинции Пенджаб и подконтрольным Пакистану частям Кашмира. Операция под названием "Синдур" стала ответом на теракт 22 апреля в городе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек, преимущественно туристы.

В Министерстве иностранных дел Индии объяснили операцию тем, что Пакистан не остановил террористов, которые продолжали готовить новые атаки, и Нью-Дели решил привлечь к ответственности виновных в теракте.

Пакистан назвал действия соседней страны "актом войны" и нанёс ответный удар. Обвинения Индии в причастности к теракту Исламабад отверг, заявив, что не проявлял враждебности по отношению к соседней стране.

Обе стороны заявили о десятках раненых и погибших после обмена ударами. Совет национальной безопасности Пакистана 7 мая разрешил армии ответить на действия Индии, заявив о праве на самооборону.

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