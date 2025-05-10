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10.05.2025, 09:37

Россия требует прекращения поставок оружия Украине перед перемирием

Новости Мира 0 519

Россия заявила, что не согласится на длительное прекращение огня в Украине, пока западные страны не прекратят поставки вооружений Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие поставки дают Украине преимущество и позволяют ей готовиться к новым наступлениям. Кремль также выразил надежду на содействие президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта, сообщает Lada.kz  со ссылкой на ABC News.

Фото:depositphotos.com / Фото автора Zysko
Фото:depositphotos.com / Фото автора Zysko

Россия не согласится на длительное прекращение огня в Украине до тех пор, пока западные союзники Киева не прекратят поставки вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин должен увидеть "определенную динамику" на поле боя, прежде чем согласиться на продолжительное прекращение огня. Он подчеркнул, что поставки оружия союзниками Украины должны быть прекращены до любого перерыва в боевых действиях.

"В противном случае это будет преимуществом для Украины. Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Украина использует этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать отдохнуть тем, кто уже на фронте. Так зачем нам предоставлять Украине такое преимущество?" — заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что Украина "не готова к немедленным переговорам", отвергнув обвинения в затягивании мирного процесса со стороны России.

"Президент Путин делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию, достичь соглашения мирным и дипломатическим путем. Но в условиях отсутствия таких возможностей, мы вынуждены продолжать военную операцию", — добавил он.

Кремль выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет помочь России "привнести немного больше гибкости и немного больше политической воли" в позицию Украины.

"Он считает его мудрым человеком, смелым человеком. Это не значит, что мы собираемся договориться обо всем, — отметил Песков. — Мы продолжим расходиться во мнениях по многим вопросам. Это неизбежно".

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному перемирию. Он также предупредил, что в случае несоблюдения перемирия США и их партнеры введут дополнительные санкции.

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