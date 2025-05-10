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10.05.2025, 12:19

Премьер-министр Пакистана созвал экстренное совещание по ядерному потенциалу страны

Новости Мира 0 426

Сегодня,10 мая 2025 года, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал экстренное заседание Национального командного органа, курирующего вопросы ядерного вооружения страны. Совещание прошло на фоне обострения конфликта с Индией и начала крупномасштабной военной операции. Пакистанские власти выразили обеспокоенность возможным нарушением ядерного порога и призвали международное сообщество к сдержанности, сообщает Lada.kz  со ссылкой на телеканал Geo.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 10 мая 2025 года провёл экстренное заседание Национального командного органа — высшего правительственного органа, отвечающего за вопросы безопасности и ядерного арсенала страны. Это решение было принято на фоне обострения конфликта с Индией, начавшегося после серии взаимных обвинений и военных действий.

Министр планирования Пакистана Ахсан Икбал отметил, что текущая эскалация является испытанием для международного сообщества.

"Мы бы не хотели, чтобы этот (ядерный) порог был нарушен", — заявил он.

Ранее Пакистан начал военную операцию против Индии, нанеся удары по нескольким индийским военным объектам, включая авиабазы Адампур и Удхампур. Кроме того, в результате кибератаки были выведены из строя 70 процентов электросети Индии.

Конфликт обострился после теракта 22 апреля в индийском городе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов и нанесла авиаудары по пакистанской территории. В ответ Пакистан назвал действия Индии "актом войны" и заявил о праве на самооборону.

Обе стороны сообщили о многочисленных жертвах и раненых. Совет национальной безопасности Пакистана 7 мая разрешил армии ответить на действия Индии, подчеркнув право страны на защиту.

Международные аналитики выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта до уровня применения ядерного оружия, учитывая, что обе страны обладают ядерным арсеналом. Призывы к сдержанности и дипломатическому решению конфликта звучат со стороны различных мировых лидеров и организаций.

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