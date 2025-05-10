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10.05.2025, 17:26

Какие продукты могут навредить щитовидной железе

Новости Мира 0 466

Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые могут негативно повлиять на работу щитовидной железы. В список вошли продукты с высоким содержанием трансжиров, консервантов, а также некоторые овощи и морепродукты. Специалист подчеркнула важность сбалансированного питания для поддержания здоровья эндокринной системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о продуктах, способных негативно воздействовать на щитовидную железу. По её словам, при заболеваниях этого органа следует максимально ограничить потребление продуктов, содержащих трансжиры, консерванты, эмульгаторы и усилители вкуса. Также рекомендуется избегать жареной, копчёной и чрезмерно солёной пищи.

"Эти продукты вредны не только для людей с заболеваниями щитовидной железы, но и для полностью здорового организма. Они вызывают окислительный стресс, а также способствуют разрушению организма и обострению заболеваний щитовидной железы", — отметила Соломатина.

Особое внимание следует уделить крестоцветным овощам, таким как капуста, редис и редька. Они содержат глюкозинолаты, которые могут тормозить выработку гормонов щитовидной железы. Однако, как подчеркнула диетолог, умеренное потребление этих овощей, особенно после термической обработки, не представляет опасности.

"Совсем бояться этих овощей точно не стоит. Можно без опасений съесть салат из капусты и не переживать, что сразу же заблокируется синтез гормонов щитовидной железы. Однако эти продукты лучше не употреблять в сыром виде и не переедать их", — добавила специалист.

При аутоиммунном тиреоидите рекомендуется ограничить потребление йодосодержащих продуктов, таких как водоросли и морская рыба. Также стоит быть осторожными с продуктами, содержащими глютен, поскольку его избыток может негативно повлиять на течение заболевания.

"На сегодняшний день глютен добавляют практически во все хлебобулочные изделия в качестве улучшителя вкуса, чтобы придать хорошую текстуру продуктам. Если есть его в большом количестве, то глютен может негативно повлиять на течение заболеваний щитовидной железы", — пояснила Соломатина.

Специалист подчеркнула, что сбалансированное питание и умеренность в потреблении определённых продуктов играют ключевую роль в поддержании здоровья щитов

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