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10.05.2025, 18:05

Зонд «Космос-482» завершил 53-летнее пребывание на орбите падением в океан

Новости Мира 0 435

Сегодня,10 мая 2025 года, советский космический аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году для исследования Венеры, сошёл с орбиты и упал в Индийский океан. Вход в атмосферу произошёл в 09:24 по московскому времени, примерно в 560 км западнее острова Средний Андаман. Сход с орбиты прошёл без последствий для населения и объектов на Земле, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Роскосмос.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Космический аппарат «Космос-482», запущенный Советским Союзом 31 марта 1972 года в рамках программы по исследованию Венеры, завершил своё 53-летнее пребывание на орбите Земли. Из-за неисправности разгонного блока аппарат не смог покинуть околоземную орбиту и оказался на высокой эллиптической траектории. В течение более полувека он постепенно снижался, пока не вошёл в атмосферу Земли.

По информации «Роскосмоса», аппарат вошёл в плотные слои атмосферы 10 мая 2025 года в 09:24 по московскому времени, приблизительно в 560 км западнее острова Средний Андаман. Остатки устройства упали в Индийский океан к западу от Джакарты. Сход с орбиты контролировался средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве .

«Космос-482» был частью программы «Венера» и предназначался для доставки научного оборудования на поверхность планеты. Однако из-за технической неисправности аппарат остался на орбите Земли. За прошедшие десятилетия он стал одним из старейших объектов космического мусора, находящихся на орбите.

Сход с орбиты прошёл без последствий для населения или объектов на Земле. Ранее сообщалось, что космический зонд может приземлиться в жилых районах, однако, к счастью, этого не произошло .

Этот случай подчёркивает важность мониторинга объектов на орбите и разработки стратегий по управлению космическим мусором, чтобы минимизировать риски для населения и инфраструктуры.

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