Идеальные напитки к шашлыку: что пить, чтобы не навредить здоровью

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Чуракина рассказала, какие напитки лучше всего подходят к шашлыку с точки зрения здоровья. Она подчеркнула важность выбора правильных напитков для поддержания водного баланса и облегчения пищеварения. Специалист также предостерегла от употребления сладких газированных напитков и алкоголя во время шашлычных застолий, сообщает Lada.kz . со ссылкой на tvtver.ru.

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Врач-эндокринолог и диетолог Елена Чуракина поделилась рекомендациями по выбору напитков, которые лучше всего сочетаются с шашлыком и способствуют поддержанию здоровья.

«Запивать шашлык лучше обычной водой, поскольку она является естественной для организма жидкостью и позволяет поддерживать водный баланс», — отметила специалист.

Кроме того, Чуракина рекомендовала употреблять горячие напитки, такие как зелёный чай, содержащий полифенолы, которые способны снизить воздействие вредных веществ, образующихся в процессе обжаривания мяса.

«Полезным будет и употребление несладких компотов или морсов — допустим, клюквенного, поскольку они богаты витаминами», — добавила врач.

Специалист предостерегла от употребления сладких газированных и энергетических напитков, так как они усиливают нагрузку на органы пищеварения. Также Чуракина подчеркнула, что не существует безопасной дозы алкоголя, а спиртосодержащие напитки могут увеличить чувство голода, что может привести к перееданию.

Помимо выбора напитков, врач рекомендовала включать в рацион свежие или запечённые овощи, богатые клетчаткой, такие как морковь, различные виды капусты, брокколи, а также свежую зелень: петрушку, базилик, кинзу, зелёный лук. Она также посоветовала избегать употребления жирных соусов, например майонеза, поскольку это повышает калорийность блюда.

Эти рекомендации помогут сделать шашлычные застолья не только вкусными, но и полезными для здоровья.