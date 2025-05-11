Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Индия и Пакистан завершили трёхдневный вооружённый конфликт, начавшийся 7 мая 2025 года, после взаимных ударов по военным объектам. 10 мая стороны договорились о полном прекращении огня при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении, подчеркнув важность проявления здравого смысла обеими странами, сообщает Lada.kz . со ссылкой на vedomosti.ru .

Basit Zargar / TASS

Вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном, начавшийся 7 мая 2025 года, завершился спустя три дня. Поводом для эскалации стал теракт, произошедший 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила в организации нападения пакистанскую группировку «Кашмирское сопротивление».

В ответ на теракт Индия начала военную операцию «Синдур», нанеся удары по девяти объектам, которые, по утверждению индийской стороны, были связаны с террористической инфраструктурой. В свою очередь, Пакистан ответил операцией «Буньян уль-Марсус», в ходе которой были атакованы несколько индийских военных объектов, включая ракетный склад на севере страны.

10 мая при посредничестве США стороны договорились о полном и немедленном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети, отметив, что обе страны проявили здравый смысл. Пакистан подтвердил соглашение через вице-премьера и министра иностранных дел Исхака Дара, а первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри уточнил, что прекращение огня вступило в силу в 17:00 по местному времени.

Ожидается, что 12 мая командующие военными операциями обеих стран проведут переговоры для обсуждения дальнейших шагов по стабилизации ситуации. Международное сообщество, включая Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ, ранее призывало стороны к сдержанности и мирному разрешению конфликта.