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11.05.2025, 09:19

Эксперт рассказал о рисках приготовления пищи в алюминиевой фольге

Новости Мира 0 311

Алюминиевая фольга может быть небезопасной при определённых условиях термической обработки продуктов, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По словам доцента кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, алюминиевая фольга широко применяется в кулинарии, однако её использование должно сопровождаться соблюдением определённых правил, чтобы избежать потенциального вреда для здоровья.

Он отметил, что алюминий как металл является инертным, но при взаимодействии с высокими температурами, кислотами и щелочами он может выделять ионы, которые переходят в пищу. Особенно интенсивно этот процесс происходит при запекании кислых или солёных продуктов, таких как томаты, цитрусовые или маринады. Учёный добавил, что единичное употребление такой пищи, как правило, не несёт серьёзной угрозы, однако регулярное поступление алюминия в организм может увеличивать нагрузку на почки и оказывать потенциальное влияние на нервную систему.

Кроме того, алюминиевая фольга способна изменять вкусовые характеристики приготовленных блюд. Например, возможно появление металлического привкуса, особенно если продукты долго контактируют с фольгой при высокой температуре. Это связано с окислением поверхности материала и реакцией ионов алюминия с органическими веществами в продуктах. При перегреве или нарушении защитного слоя фольга также способствует неравномерному нагреву – в результате мясо может стать пересушенным, а овощи – чрезмерно мягкими.

Однако в некоторых случаях фольга может, наоборот, улучшать вкус блюд. Андрей Дорохов объяснил, что при плотной упаковке продуктов создаётся замкнутое пространство, в котором циркулируют влага и ароматические вещества. Это обеспечивает эффект парового котла, благодаря которому мясо и овощи получаются более сочными. В то же время именно такой способ приготовления повышает риск переноса ионов алюминия в еду. Чтобы снизить этот риск, специалист рекомендует использовать барьерные материалы – например, предварительно заворачивать продукты в пергаментную бумагу.

По словам химика, запекание в фольге остаётся относительно безопасным способом приготовления, если соблюдаются базовые меры предосторожности. Так, при кратковременном запекании рыбы или овощей при температуре до 180°C риск выделения алюминия минимален. Для блюд, требующих длительной термической обработки – свыше двух часов – или температур выше 200°C, лучше применять другие материалы: пергамент, а также жаропрочные стеклянные или керамические формы. Особенно это важно для людей с нарушениями минерального обмена или заболеваниями почек, поскольку в их организме выведение избыточного алюминия происходит затруднительно.

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