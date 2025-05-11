Трамп предложил мигрантам по 1000 долларов за самодепортацию

Президент США Дональд Трамп утвердил программу самодепортации, позволяющую нелегальным мигрантам покинуть страну по упрощённой схеме и бесплатно, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране запускается программа добровольной депортации нелегальных мигрантов. Как сообщает издание The Hill, глава государства заявил, что документ направлен на стимулирование незаконных мигрантов к самостоятельному выезду из США, при этом процедура будет максимально упрощена.

По словам президента, любой нелегальный мигрант сможет просто явиться в аэропорт и получить бесплатный билет на выезд из страны. Отмечается, что речь идёт о возможности забронировать рейс в любую страну, за исключением США. Видеозапись с соответствующим заявлением была размещена в его аккаунтах в социальных сетях.

Трамп также предупредил, что в случае отказа от участия в программе нарушителям грозят серьёзные меры. В частности, он перечислил возможные наказания: длительное лишение свободы, крупные штрафы, конфискация имущества, удержание всех заработков, а также депортация «в месте и способом», определяемыми американскими властями.

Президент подчеркнул, что реализация программы самодепортации позволит сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов» средств налогоплательщиков. По его словам, данная инициатива снизит нагрузку на государственные ресурсы, которые ранее расходовались на содержание мигрантов и проведение депортационных процедур.

Новый указ был подписан вскоре после заявления Министерства внутренней безопасности США (DHS) о том, что нелегальным мигрантам будет предоставлена компенсация в размере 1000 долларов при условии, что они самостоятельно покинут страну с помощью официального мобильного приложения CBP Home. Эта мера также направлена на поддержку инициативы по сокращению числа нелегальных мигрантов в стране.