Харам: в Афганистане официально запретили шахматы

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В Афганистане шахматы были признаны харамом, а деятельность Шахматной федерации официально прекращена. Как сообщает Zamin, запрет последовал спустя несколько лет после прихода к власти движения «Талибан»*, когда шахматная деятельность в стране всё ещё продолжалась. В этот период шахматам обучали как мужчин, так и женщин, проводили турниры и развивали клубное движение.

Однако недавно, как стало известно, шахматы были объявлены недопустимыми с точки зрения религии, а сама федерация – закрыта. В Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока страны заявили, что шахматы считаются харамом – запрещённым занятием. Бывший исполнительный директор федерации Абасин Мохиби сообщил, что за последние 11 месяцев в стране не было проведено ни одного шахматного мероприятия.

Несмотря на запрет, представители шахматного сообщества Афганистана попытались возобновить деятельность. 9 мая 2025 года ими было направлено обращение в спортивный департамент с просьбой разрешить работу шахматных клубов и проведение соревнований. Однако в ответе ведомства отмечено, что действует официальный указ, запрещающий игру в шахматы и ликвидирующий соответствующую федерацию.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в ряде стран, включая Казахстан.