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11.05.2025, 13:48

В Швеции советник по нацбезопасности подал в отставку из-за старых фото с сайта знакомств

Новости Мира 0 291

Назначенный советником премьер-министра Швеции Тобиас Тиберг ушёл в отставку в день вступления в должность после появления в СМИ его личных снимков с сайта знакомств, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Швеции произошёл резонансный кадровый инцидент – советник премьер-министра по национальной безопасности Тобиас Тиберг покинул свой пост в тот же день, когда был официально назначен. Как сообщает Reuters, причиной его молниеносной отставки стали личные фотографии, ранее размещённые на сайте знакомств.

Скандал разгорелся после того, как в публичное пространство попали изображения, опубликованные Тибергом в интернете ещё до назначения. Сам чиновник подтвердил их подлинность и признал, что должен был уведомить об этом заранее. В Швеции законодательство требует от всех, кто занимает высокие государственные должности, раскрывать любую информацию, которая потенциально может создать уязвимость для давления или шантажа.

Как пояснил государственный секретарь премьер-министра Юхан Стюарт, эти данные не были известны правительству на момент назначения, а их неожиданное появление вызвало обеспокоенность в контексте национальной безопасности. По словам Стюарта, речь идёт именно о фотографиях и наличии профиля на платформе знакомств, и никаких других компрометирующих сведений не выявлено.

Тиберг, комментируя ситуацию, признал свою ошибку, отметив, что обязан был раскрыть эту информацию.

Я должен был сообщить об этом. Это моя ошибка, - прокомментировал несостоявшийся советник.

Он самостоятельно подал заявление об отставке и не стал оспаривать решение.

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