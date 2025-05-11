В Китае драка сурков стала причиной автомобильной пробки на трассе (видео)

Необычное происшествие на китайской автомагистрали привело к затору: движение остановили дерущиеся сурки, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: Pixabay

В Китае движение на одной из оживлённых автотрасс оказалось парализованным из-за неожиданной причины – двух сурков, устроивших драку прямо на разделительной полосе. Видео с места инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Сегодня в тренде».

На видеозаписи видно, как грызуны встают на задние лапы и нападают друг на друга, полностью игнорируя автомобили и водителей, ставших невольными свидетелями происходящего. Из-за схватки между животными на трассе образовалась пробка: автомобили выстроились в длинную очередь, ожидая, когда бой завершится.

Очевидцы, снявшие видео, сопровождали происходящее громкими комментариями и смехом. На записи слышно, как люди в автомобилях активно обсуждают поведение сурков.