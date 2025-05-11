Диетолог рассказала, как готовить еду без вреда для фигуры

Российский врач-диетолог Татьяна Мещерякова назвала способы приготовления пищи, которые помогают сохранить полезные свойства продуктов и снижают калорийность блюд, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала о щадящих способах приготовления пищи, которые позволяют сохранить фигуру и сделать рацион более здоровым.

В первую очередь эксперт рекомендует готовить продукты на пару, избегая добавления масла. По её словам, при паровой обработке в еде сохраняется больше витаминов и других полезных веществ, чем при варке, жарке или приготовлении в микроволновой печи. Кроме того, отсутствие масла позволяет снизить калорийность готового блюда. Диетолог отметила, что такую пищу лучше употреблять сразу после приготовления, пока она максимально свежая.

Ещё одним эффективным методом приготовления Мещерякова назвала технологию «сувид» – это медленная термическая обработка продуктов в вакуумной упаковке при температуре ниже 100 градусов. Главное преимущество этой техники – высокая точность, которая позволяет избежать как недоготовки, так и пересушивания продуктов. По словам врача, такая технология сохраняет вкус и текстуру ингредиентов, при этом снижая потребность в масле и соли.

Также специалист рекомендует запекание как полезную альтернативу жарке.

Запеченная пища становится ароматной и привлекательной внешне, при этом, в сравнении с жареной, содержит меньше масел, калорий и трансжиров. К тому же в запеченной еде сохраняется больше витамина C, чем в вареной, - подытожила медик.

Таким образом, паровая обработка, технология «сувид» и запекание в духовке – это основные способы, которые, по мнению диетолога, позволяют сохранить как полезные свойства пищи, так и стройность.