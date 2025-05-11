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11.05.2025, 18:58

Ученые развеяли миф о пользе горячей ванны после тренировки

Новости Мира 0 206

Новое исследование показало, что ни горячая, ни холодная вода не ускоряют восстановление мышц после физических нагрузок. Причины назвали ученые, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Погружение в горячую или холодную воду после тренировки не оказывает заметного влияния на скорость восстановления мышц. К такому выводу пришли специалисты Университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.

Авторы работы уточняют, что физическая активность, особенно интенсивная или новая для организма, вызывает микроповреждения мышечных волокон и воспалительные процессы, которые могут снижать физическую работоспособность. Распространённое мнение о том, что теплая или холодная ванна помогает ускорить восстановление, остаётся спорным, и новое исследование дало основания для пересмотра этих рекомендаций.

В рамках рандомизированного клинического эксперимента участие приняли 30 женщин. Все участницы выполнили одинаковую тренировку – пять подходов по 20 прыжков с высоты 60 сантиметров. После этого их разделили на три группы. Первая группа не проходила водные процедуры. Вторая погружалась в холодную воду, а третья – в горячую, при этом температура воды не уточняется. Ванны продолжались по 10 минут сразу после тренировки и повторялись через два часа.

В ходе исследования были зафиксированы изменения физиологических показателей. У женщин, принимавших холодную ванну, наблюдалось снижение насыщения мышц кислородом. У участниц, погружавшихся в горячую воду, фиксировалось повышение температуры тела. Однако ни одно из этих изменений не повлияло на ключевые показатели восстановления.

Оценка проводилась по четырем критериям: степень отечности мышц-разгибателей колена, болезненность, уровень креатинкиназы в крови (фермент, указывающий на мышечные повреждения) и максимальная изометрическая сила. Показатели замерялись до тренировки, а также спустя 24, 48 и 72 часа. Существенных различий между тремя группами исследователи не выявили.

Учёные подчёркивают, что процессы мышечного восстановления намного сложнее, чем принято считать, и воздействие температуры извне не оказывает ожидаемого положительного эффекта. Исследователи намерены продолжить работу в этом направлении, чтобы найти более эффективные методы стимулирования регенерации мышечных тканей после физических нагрузок.

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