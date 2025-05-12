Два приятеля срубили многовековое дерево в Англии и попали под суд

Фото: The Guardian

В Великобритании начался судебный процесс над двумя мужчинами, обвиняемыми в уничтожении одного из самых известных деревьев страны – платана, прозванного «деревом Робин Гуда». Инцидент произошел 28 сентября 2023 года на фоне шторма «Агнес». Обвиняемые – 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Карратерс –, по версии следствия, сознательно спилили дерево и сняли это на видео. Запись падения впоследствии стала главным доказательством в суде.

Как сообщают британские СМИ, в течение двух лет мужчины оставались на свободе, уверенные в собственной безнаказанности. Однако в итоге были задержаны и преданы суду. Во время слушаний каждый из подсудимых пытался возложить вину на другого. Несмотря на это, присяжные потребовали всего пять часов для вынесения единогласного вердикта. Окончательный приговор будет озвучен 15 июля. По действующему законодательству, обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.

Срубленное дерево находилось рядом с Валом Адриана – древним укреплением, построенным около 1900 лет назад для защиты северо-западной границы Римской империи. Этот участок входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам платан вырос у стены несколько столетий назад и за долгие годы стал символом графства Нортумберленд. Местные жители часто приходили сюда на отдых, а после выхода в 1991 году фильма «Робин Гуд – принц воров» с Кевином Костнером дерево приобрело международную славу. С тех пор оно украшало туристические буклеты, открытки и стало одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей региона.