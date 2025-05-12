В Швейцарии пенсионерку судят за подкармливание чужого кота

В Цюрихе 68-летнюю женщину привлекли к суду за то, что она в течение десяти месяцев подкармливала кота своей соседки и впускала его в свою квартиру, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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В Швейцарии в районе Цюриха разгорелся необычный судебный спор: 68-летняя местная жительница предстала перед судом за то, что регулярно подкармливала кота, принадлежащего её соседке. По данным швейцарского издания Swissinfo, женщина не только кормила животное, но и впускала его в своё жилище, из-за чего питомец перестал возвращаться домой.

Инцидент получил продолжение после того, как хозяйка кота неоднократно просила пенсионерку прекратить взаимодействие с её питомцем. В обращениях, в том числе письменных, она выражала недовольство происходящим и требовала прекратить подкармливать животное. Однако, по информации прокуратуры, обвиняемая игнорировала эти просьбы в течение десяти месяцев.

Правоохранительные органы начали разбирательство по факту жалобы. Прокуратура потребовала назначить условный штраф в размере 30 суточных ставок по 120 швейцарских франков, а также дополнительное взыскание в сумме 800 франков. Однако пенсионерка не признала себя виновной, и дело было передано в суд.

На момент рассмотрения дела в районном суде Цюриха окончательное решение еще не вынесено. Сторона обвинения настаивает на том, что действия женщины нарушили права собственности и привели к вмешательству в частную жизнь соседей. Защита, в свою очередь, заявляет о добрых намерениях и отсутствии умысла.