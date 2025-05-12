Астрологи назвали знаки зодиака, которым труднее всего пережить расставание

Расставание может восприниматься по-разному — кто-то ощущает облегчение, а кто-то надолго теряет душевное равновесие. По мнению астрологов, представители четырёх знаков зодиака особенно тяжело переносят разрыв отношений, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Астрологи издания Леди Mail составили список знаков зодиака, которым наиболее тяжело даются расставания с близкими. По их мнению, окончание отношений для некоторых – не просто событие, а серьёзная психологическая травма, справиться с которой непросто даже со временем.
Рак
Представители знака Рак выстраивают отношения, основываясь на доверии, душевной близости и теплоте. Для них даже неформальные связи быстро приобретают эмоциональную глубину. Влюбившись, Рак открывает партнёру свою душу, поэтому разрыв воспринимает как болезненное вмешательство в своё внутреннее пространство.
Даже если именно Рак стал инициатором разрыва, он может долго мучиться сомнениями, мысленно возвращаясь к ушедшим отношениям с вопросом: «А если бы всё сложилось иначе?» Надежда на воссоединение часто остаётся с ним надолго.
Скорпион
Скорпионы переживают любовь ярко, глубоко и с полной отдачей. И расставание проходит для них на том же уровне интенсивности – с глубоким внутренним потрясением. Они не склонны демонстрировать эмоции окружающим, скрывая настоящие чувства за внешним хладнокровием или даже раздражительностью.
Однако внутри Скорпионы могут чувствовать разрушение и опустошённость, вспоминая мельчайшие детали ушедших отношений: разговоры, жесты, обиды. Этот процесс может длиться месяцами, не давая возможности быстро восстановиться.
Телец
Для Тельцов характерна привязанность к стабильности и рутине. Расставание нарушает привычный порядок, а возвращение к одиночеству они воспринимают как откат назад.
Представители этого знака часто продолжают мысленно проживать былые отношения, цепляясь за ритуалы, связанные с бывшим партнёром, – будь то совместные завтраки, фильмы или привычные маршруты прогулок. Психологическая адаптация к новому этапу жизни у Тельцов занимает больше времени, чем у других, даже если внешне они выглядят спокойно.
Рыбы
Рыбы – одни из самых чувствительных и романтичных представителей зодиака. В отношениях они склонны идеализировать партнёра, придавая большое значение символам, воспоминаниям и эмоциональной связи.
После расставания Рыбы часто погружаются в меланхолию, переслушивая «их» песни, пересматривая фильмы, напоминающие о прошлом, и даже воспринимая случайные совпадения как знаки судьбы.
Они могут не говорить о своей боли, но внутри переживают каждую эмоцию острее, чем это заметно со стороны, что делает процесс восстановления длительным и мучительным.
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