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12.05.2025, 09:37

Астрологи назвали знаки зодиака, которым труднее всего пережить расставание

Новости Мира 0 434

Расставание может восприниматься по-разному — кто-то ощущает облегчение, а кто-то надолго теряет душевное равновесие. По мнению астрологов, представители четырёх знаков зодиака особенно тяжело переносят разрыв отношений, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Астрологи издания Леди Mail составили список знаков зодиака, которым наиболее тяжело даются расставания с близкими. По их мнению, окончание отношений для некоторых – не просто событие, а серьёзная психологическая травма, справиться с которой непросто даже со временем.

Рак

Представители знака Рак выстраивают отношения, основываясь на доверии, душевной близости и теплоте. Для них даже неформальные связи быстро приобретают эмоциональную глубину. Влюбившись, Рак открывает партнёру свою душу, поэтому разрыв воспринимает как болезненное вмешательство в своё внутреннее пространство.

Даже если именно Рак стал инициатором разрыва, он может долго мучиться сомнениями, мысленно возвращаясь к ушедшим отношениям с вопросом: «А если бы всё сложилось иначе?» Надежда на воссоединение часто остаётся с ним надолго.

Скорпион

Скорпионы переживают любовь ярко, глубоко и с полной отдачей. И расставание проходит для них на том же уровне интенсивности – с глубоким внутренним потрясением. Они не склонны демонстрировать эмоции окружающим, скрывая настоящие чувства за внешним хладнокровием или даже раздражительностью.

Однако внутри Скорпионы могут чувствовать разрушение и опустошённость, вспоминая мельчайшие детали ушедших отношений: разговоры, жесты, обиды. Этот процесс может длиться месяцами, не давая возможности быстро восстановиться.

Телец

Для Тельцов характерна привязанность к стабильности и рутине. Расставание нарушает привычный порядок, а возвращение к одиночеству они воспринимают как откат назад.

Представители этого знака часто продолжают мысленно проживать былые отношения, цепляясь за ритуалы, связанные с бывшим партнёром, – будь то совместные завтраки, фильмы или привычные маршруты прогулок. Психологическая адаптация к новому этапу жизни у Тельцов занимает больше времени, чем у других, даже если внешне они выглядят спокойно.

Рыбы

Рыбы – одни из самых чувствительных и романтичных представителей зодиака. В отношениях они склонны идеализировать партнёра, придавая большое значение символам, воспоминаниям и эмоциональной связи.

После расставания Рыбы часто погружаются в меланхолию, переслушивая «их» песни, пересматривая фильмы, напоминающие о прошлом, и даже воспринимая случайные совпадения как знаки судьбы.

Они могут не говорить о своей боли, но внутри переживают каждую эмоцию острее, чем это заметно со стороны, что делает процесс восстановления длительным и мучительным.

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