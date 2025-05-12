Врач объяснил, к каким проблемам приводит привычка засыпать после полуночи

Гастроэнтеролог Саурабх Сетхи сообщил, что поздний отход ко сну может нарушить гормональный баланс, ухудшить работу внутренних органов и повлиять на психическое состояние, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Поздний отход ко сну, особенно после полуночи, способен нанести организму серьёзный вред, заявил гастроэнтеролог Саурабх Сетхи в интервью британскому изданию Surrey Live. По его словам, такая привычка отрицательно сказывается на гормональной системе, эмоциональном фоне и функционировании желудочно-кишечного тракта.

Сетхи подчеркнул, что в первую очередь при регулярном недосыпе у человека начинает увеличиваться масса тела. Далее могут проявиться такие симптомы, как апатия и постоянное ухудшение настроения.

Кроме того, специалист отметил ухудшение когнитивных функций: снижается способность к концентрации, замедляется мышление. Со временем последствия хронического недосыпания становятся более обширными – нарушается работа почти всех систем организма.

Чаще всего, по словам врача, негативное влияние наблюдается в гормональной системе, а также в работе кишечника и печени. Помимо этого, регулярное игнорирование режима сна может стать причиной ухудшения психического здоровья.

Сетхи порекомендовал придерживаться стабильного графика сна и стараться ложиться не позже полуночи, чтобы снизить риск развития подобных нарушений.