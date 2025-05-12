Отбеливающие пасты могут привести к проблемам с зубами – стоматологи

Частое применение отбеливающих паст может привести к повреждению эмали и повышенной чувствительности зубов, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

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Отбеливающие зубные пасты, несмотря на их популярность и обещания «голливудской» улыбки, при регулярном применении способны нанести вред полости рта. Как отмечают стоматологи, при ежедневном использовании таких средств у человека могут возникнуть проблемы, которые потребуют долгосрочного лечения.

Главную опасность представляют абразивные компоненты, входящие в состав большинства отбеливающих паст. Эти вещества способны постепенно стирать верхний слой зубной эмали, что приводит к её истончению. В результате зубы становятся чувствительными к холодной, горячей или сладкой пище, а также более уязвимыми для кариеса.

Кроме того, по мнению специалистов, постоянное использование отбеливающих средств нарушает естественный микробиологический баланс в полости рта. Это может вызвать раздражение дёсен, сухость, неприятные ощущения и даже воспалительные процессы.

Стоматологи подчёркивают: отбеливание зубов должно проводиться грамотно и не в ущерб здоровью. Они рекомендуют использовать такие пасты не чаще одного-двух раз в неделю и только после консультации с врачом.