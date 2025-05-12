Дети Самойловой и Джигана привлекли внимание полиции в Дубае

На одном из пляжей Дубая дети Оксаны Самойловой и рэпера Джигана оказались в центре внимания полиции, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) samoylovaoxana/Instagram

В опубликованном в Instagram видео Оксана Самойлова запечатлела, как её дети стоят рядом с представителями правоохранительных органов в Дубае. За кадром она прокомментировала происходящее словами «Черт, наших детей забрала полиция».

Позднее, по словам Самойловой, ситуация прояснилась. Дети рассказали матери, что обнаружили в воде рыбу, пойманную в сеть, установленную кем-то незаконно. Их находка привлекла внимание полиции.

Как отметила блогер, прибывшие на место полицейские похвалили детей за внимательность, изъяли рыбу и отпустили юных отдыхающих.

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн, известный под сценическим именем Джиган, воспитывают четырёх детей – трёх дочерей, Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Блогерша ранее делилась, что задумывается о пятом ребёнке, но признаётся, что пока не решается на этот шаг из-за плотного графика. По её словам, особенно остро эту тему переживает старшая дочь, которая сильно к ней привязана.