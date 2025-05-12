Польша закроет генконсульство РФ после обвинений в диверсии

Власти Польши приняли решение закрыть российское генконсульство в Кракове, связав это с поджогом торгового центра, в котором обвиняются российские спецслужбы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По словам министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, Польша намерена закрыть генеральное консульство Российской Федерации в Кракове.

В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове, - написал Сикорский в соцсети Х.

Согласно официальным данным, в результате пожара здание центра было полностью охвачено огнём и частично обрушилось. Уничтожено имущество более 1400 магазинов и предприятий сферы услуг.

Накануне, 11 мая, министр юстиции Польши Адам Боднар и глава Министерства внутренних дел Томаш Семоняк заявили, что причиной пожара стал преднамеренный поджог. В ходе расследования польские власти пришли к выводу, что действия были организованы по заказу российских спецслужб.

Чиновники уточнили, что в их распоряжении имеется полная картина произошедшего – от порядка подготовки до способа фиксации преступления. Также сообщалось, что часть исполнителей уже задержана, а организатор находился на территории России.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил о лишении российского консульства в Кракове официального согласия на деятельность.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Польшу в «продолжении сознательного обрушения двусторонних отношений» и анонсировала «адекватный ответ».