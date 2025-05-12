Врач назвала причины частых ночных походов в туалет

Терапевт Зои Уильямс рассказала, что частые ночные походы в туалет могут быть симптомом различных заболеваний, и предложила способы облегчения состояния, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Терапевт Зои Уильямс назвала The Sun несколько опасных причин, которые могут приводить к частым ночным походам в туалет. Врач озвучила рекомендации для человека, который обратился к ней за советом, подробно описав свой случай. Мужчина, которому сейчас 48 лет, сообщил, что проблемы с мочеиспусканием у него начались еще в 20 лет. По его словам, он просыпается по ночам минимум дважды, а сама проблема постепенно усиливалась. Он отметил, что первоначально ему было стыдно ходить в общественные места, такие как клубы и театры, так как позывы к мочеиспусканию появлялись в самый неожиданный момент. В дальнейшем ситуация ухудшалась, и мужчина иногда просыпался в мокрой постели. При этом он редко испытывает жажду и практически не пьет воду, но часто употребляет колу.

Уильямс в ответ на письмо заявила, что читателю необходимо обследоваться: сдать кровь и сделать УЗИ, чтобы исключить заболевания почек и мочевыводящих путей.

Гиперактивный мочевой пузырь, слабость тазового дна и увеличенная предстательная железа – вот лишь некоторые из возможных причин частых походов в туалет, - перечислила врач.

Кроме того, специалист предложила несколько шагов, которые могут помочь облегчить состояние, не дожидаясь результатов обследования. В первую очередь она рекомендовала отказаться от употребления колы и других газированных напитков, а также кофеина, которые могут раздражать мочевой пузырь. Также она советует выполнять упражнения для укрепления мышц тазового дна три раза в день.