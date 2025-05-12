На патриотическом панно в России заметили фото порноактера

Экс-депутат Цыганов заметил порноактера Билли Херрингтона на стенде героям ВОВ, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: Pixabay

Речь идёт о мультипанно длиной более 11 метров, размещённом в Железногорске. Инсталляция состоит из более двух тысяч фронтовых фотографий, портретов участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, и представляет собой цифровой аналог акции «Бессмертный полк». Жители региона направляли снимки родственников, участвовавших в военных действиях, чтобы почтить их память.

Одно из размещённых изображений, как заметил экс-депутат гордумы Руслан Цыганов, вызвало сомнения: мужчина на фотографии был, по его словам, подозрительно похож на американского актёра Билли Херрингтона, известного по ролям в фильмах для взрослых.

Ветеран или актёр? На панно около администрации Железногорска обнаружено фото ветерана, напоминающего американского порноактёра. Похожи?, - написал экс-депутат, приложив фотографию.

Руководитель проекта Антон Польский сообщил, что готов принести извинения, если произошла ошибка.

Позже представители правоохранительных органов установили, что снимок был отправлен на акцию 16-летним местным школьником. Перед Днём Победы власти отреагировали на инцидент и оперативно заменили изображение. На место спорного портрета были размещены фотографии реальных ветеранов Великой Отечественной войны.

По словам организаторов, несмотря на инцидент, инсталляция останется у здания администрации Железногорска до конца года.