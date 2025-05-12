Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Специалисты F6 рассказали о новой уловке, при которой россиян заманивают обещанием высоких доходов в соцсетях, но в итоге обманывают и выманивают деньги, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Эксперты в области информационной безопасности из компании F6 рассказали «Ведомостям» о новой мошеннической схеме, которая распространяется через популярные социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники предлагают пользователям заработать сотни евро за просмотр контента в Telegram, а также в Instagram и Facebook.

По данным специалистов, мошенники создают страницы с названиями вроде «Срочные новости» или «Новости сейчас», где размещают посты с предложением получать до 350 евро в день за просмотр материалов. В публикациях указывается ссылка на поддельный сайт, где посетителям предлагается ввести личные данные – имя, адрес электронной почты и номер телефона.

После регистрации жертве приходит ссылка на Telegram-бот, который запускает игру «Камень, ножницы, бумага». Пользователю сообщают, что он якобы выиграл денежный приз. Для получения денег необходимо перевести 500 рублей, якобы для подтверждения личности или активации вывода средств. Обещается, что сумма будет увеличена в 10 раз.

Однако на этом обман не заканчивается. Далее жертве предлагается открыть дополнительный инвестиционный счёт и внести, к примеру, 15 тысяч рублей. В результате человек отправляет всё больше денег, но никаких выплат не получает.