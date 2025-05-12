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12.05.2025, 17:51

Егора Крида могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за демонстрацию алкоголя в клипе

Новости Мира 0 440

Музыканту Егору Криду может грозить административное взыскание за нарушение закона о рекламе в связи с показом бутылки виски в клипе – сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей, передает Lada.kz со ссылкой на aif.ru.

Фото с сайта gq.ru
Фото с сайта gq.ru

Российский певец Егор Крид может понести административную ответственность за демонстрацию алкоголя в одном из своих музыкальных клипов. По словам адвоката Сергея Жорина, артисту может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе в интернете.

По словам эксперта, часть 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает различные меры ответственности в случае нарушения запрета на рекламирование алкогольной продукции.

Для граждан: от 2 000 до 2 500 рублей; для должностных лиц: от 4 000 до 20 000 рублей; для юридических лиц: от 100 000 до 500 000 рублей, - отметил адвокат.

Сергей Жорин уточнил, что если Крид размещал клип от собственного имени – например, публиковал его на личных интернет-ресурсах, – он может быть привлечён как физическое лицо. В этом случае штраф не превысит 2 500 рублей. Однако, если распространение контента происходило от имени продюсерского центра, музыкального лейбла или иной организации, ответственность ляжет на юридическое лицо. В таком случае сумма штрафа может достигать 500 тысяч рублей.

Адвокат также отметил, что при установлении факта нарушения Федеральная антимонопольная служба (УФАС) имеет право выдать предписание об устранении нарушений и назначить административное наказание в соответствии с нормами КоАП. Кроме того, возможно возбуждение дела об административном правонарушении. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств, по итогам которой будет принято окончательное решение.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба частного лица, поступившая в Санкт-Петербургское управление ФАС. Жалоба касалась музыкального клипа, записанного Егором Кридом совместно с Андреем Смелянским. Экспертиза подтвердила, что в ролике присутствует сцена с демонстрацией бутылки виски без маркировки, указывающей на рекламный характер контента. Также в видео была зафиксирована нецензурная лексика.

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