Папа Римский забуллил теннисиста из-за его фамилии

Во время встречи в Ватикане с сделал ироничное замечание о первой ракетке мира Яннике Синнере, объяснив это игрой слов, передает Lada.kz со ссылкой на Life.ru .

Фото: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Новый Папа Римский Лев XIV оказался в центре внимания после того, как позволил себе ироничное высказывание в адрес итальянского теннисиста Янника Синнера. Инцидент произошёл во время официальной аудиенции в Ватикане, где обсуждалась идея проведения благотворительного теннисного матча. Как сообщает спортивное издание Tuttosport, понтифик выразил предпочтение олимпийскому чемпиону Андре Агасси, при этом пошутив, что не хотел бы видеть Синнера среди участников.

Цитата Папы Римского была следующей: «Я беру с собой Андре Агасси. Но только не приводите Синнера!».

Причина подобной реплики кроется в фамилии спортсмена. Слово sinner в переводе с английского означает «грешник», что стало поводом для словесной игры со стороны понтифика. Однако Лев XIV быстро пояснил, что его слова не стоит воспринимать всерьёз. Он подчеркнул, что это была лишь шутка и добавил, что уважает Янника Синнера как выдающегося спортсмена, который неизменно демонстрирует высокий уровень игры.