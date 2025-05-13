Turkish Airlines ввела штрафы за самую распространенную привычку пассажиров

Авиаперевозчики Турции, включая Turkish Airlines, вводят штрафы за преждевременное вставание пассажиров после приземления и игнорирование указаний экипажа, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным циркуляра Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM), перевозчики приняли решение ввести штрафные санкции в отношении пассажиров, нарушающих правила поведения на борту после посадки самолёта, сообщает газета Akdeniz Gerek. Turkish Airlines стала первой такой компанией.