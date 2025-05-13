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12.05.2025, 19:53

Turkish Airlines ввела штрафы за самую распространенную привычку пассажиров

Новости Мира 0 973

Авиаперевозчики Турции, включая Turkish Airlines, вводят штрафы за преждевременное вставание пассажиров после приземления и игнорирование указаний экипажа, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По данным циркуляра Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM), перевозчики приняли решение ввести штрафные санкции в отношении пассажиров, нарушающих правила поведения на борту после посадки самолёта, сообщает газета Akdeniz Gerek. Turkish Airlines стала первой такой компанией.

Пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или игнорируют предупреждения бортпроводников, могут быть подвергнуты штрафам в соответствии с действующими правовыми нормами, - говорится в сообщении.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это очень правильный ШТРАФ.
13.05.2025, 03:23
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