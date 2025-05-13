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12.05.2025, 20:49

Умерла звезда «Бриллиантовой руки»

Новости Мира 0 466

На 95-м году жизни умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в классических комедиях Леонида Гайдая, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Москве на 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Павловна Гребешкова. Печальное известие сообщил Союз кинематографистов РФ.

Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая около 14:00. Известно, что в июне прошлого года актрису госпитализировали с болями в животе. До этого она упала у себя дома и получила серьёзные травмы. Врачи провели необходимое обследование и назначили операцию.

Прощание с артисткой пройдёт в закрытом формате. Похоронят Нину Павловну 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве.

Гребешкова оставила заметный след в советском и российском кино. Она снялась более чем в 130 фильмах. Её кинокарьера началась в 1950 году с дебюта в фильме «Смелые люди». Широкую известность актриса получила благодаря ролям в фильмах своего супруга – режиссёра Леонида Гайдая. Она сыграла в таких культовых картинах, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

Кроме работ у Гайдая, актриса также снималась у известных режиссёров – Ивана Пырьева, Владимира Тарасова, Николая Лебедева, Владимира Жука и других.

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