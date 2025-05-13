Медики назвали три эффективных правила для снижения жира в области живота

Медики назвали главные факторы в борьбе с лишним жиром в области живота, передает Lada.kz со ссылкой на Toppress.kz .

Фото: Pixabay

Как пишет Toppress.kz со ссылкой на Abnews.ru, живот остаётся одной из самых проблемных зон при наборе лишнего веса, однако существуют три универсальных правила, которые, по мнению специалистов, могут значительно замедлить процесс накопления жира или даже помочь сбросить вес.

Первым и главным пунктом специалисты называют регулярные физические нагрузки. Любые формы двигательной активности способствуют укреплению мышц, улучшению обмена веществ и уменьшению объёма живота.

Второе правило – сбалансированное питание. В рационе должны присутствовать белки, клетчатка и полезные жиры. При этом рекомендуется сократить или полностью исключить из ежедневного меню продукты с высоким содержанием сахара, соли и жиров, в особенности жареные блюда.

Третьим фактором является полноценный сон. Взрослому человеку необходимо спать не менее семи часов в сутки.

Медики также акцентируют внимание на том, что с возрастом избавиться от жира в области живота становится всё сложнее. Этому способствуют естественные возрастные изменения: снижение мышечной массы, уменьшение физической активности, гормональные сдвиги и замедление метаболизма.