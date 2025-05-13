Дым от мангала может быть опаснее сигарет

Дым от костров и мангалов содержит вредные вещества, способные нанести серьёзный ущерб здоровью. Исследования показывают, что его воздействие может быть опаснее, чем курение табака. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи на открытом огне, сообщает Lada.kz , со ссылкой на progorod33.ru.

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Чем опасен дым от мангала?

Отдых на природе с шашлыками и костром – традиционное занятие для многих. Однако учёные предупреждают: дым, образующийся при сгорании древесины и угля, насыщен опасными веществами, такими как бензол, формальдегид и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

Особую угрозу представляют микрочастицы PM2.5, способные проникать глубоко в лёгкие и даже в кровоток. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), риск развития онкологических заболеваний от воздействия такого дыма может превышать аналогичный риск от сопоставимого объёма сигаретного дыма примерно в 12 раз.

Влияние на здоровье

Регулярное вдыхание дыма от мангала может привести к ухудшению функции лёгких, особенно у людей с астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). Также возможны колебания артериального давления, повышение нагрузки на сердечно-сосудистую систему и развитие хронических воспалительных процессов в дыхательных путях.

Наиболее опасный момент наступает, когда капли жира с готовящегося мяса попадают на раскалённые угли, вызывая максимальное выделение токсичных соединений.

Как снизить риск воздействия?

Правильное размещение: Располагайтесь так, чтобы дым не попадал в лицо; учитывайте направление ветра. Выбор топлива: Используйте натуральные дрова или качественный уголь, избегая окрашенных материалов и ДСП. Проветривание: Приготовление пищи в закрытых помещениях должно сопровождаться использованием вытяжных систем. После готовки: Обеспечьте тщательное проветривание помещения. Гигиена: Промывайте носовую полость и глаза после контакта с дымом для уменьшения раздражения слизистых оболочек.

Соблюдение этих простых мер поможет минимизировать негативное воздействие дыма от мангала на здоровье и позволит наслаждаться отдыхом на природе без лишнего риска.