Утопленные автомобили: стоит ли бояться и как распознать

Автомобили, побывавшие в воде, традиционно считаются рискованной покупкой. Однако эксперты утверждают, что не все "утопленники" одинаково опасны. Важно учитывать степень повреждений и качество восстановления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото pixabay.com

Потоп потопу рознь

Автомобили, подвергшиеся затоплению, вызывают опасения у потенциальных покупателей. Однако, по словам автоэкспертов, страх перед такими машинами часто преувеличен.

"Все зависит от того, как именно машина контактировала с водой, как быстро ее подняли и насколько профессионально восстановили. Некоторые 'утопленники' после грамотного ремонта служат дольше, чем машины с пробегом, за которыми плохо ухаживали", — отмечают специалисты.

Что важно учитывать?

Существует разница между автомобилем, который несколько часов стоял в воде по колеса, и тем, что неделю провел на дне реки. Если вода не дошла до электронных блоков, обычно расположенных выше порогов, риски минимальны. Пресная вода менее вредна, чем соленая, поскольку морская вода ускоряет коррозию металла и электроники.

Быстрая реакция — извлечение, разборка и просушка автомобиля — значительно повышает шансы на успешное восстановление.

"Мы видели авто, которые после сильных затоплений были полностью восстановлены и до сих пор на ходу. А есть авто, которые утонули 'всего' по капот, но из-за неправильной сушки через год покрылись коррозией и начали гнить", — добавляют эксперты.

Как проверить "утопленника" перед покупкой?

Если вы рассматриваете покупку автомобиля, подвергшегося затоплению, важно провести тщательную диагностику:

Электроника: Проверьте сканером наличие ошибок в ЭБУ, ABS, AIRBAG. Осмотрите разъемы на предмет окисления.

Кузов и салон: Обратите внимание на запах затхлости или использование ароматизаторов, следы воды под коврами, в багажнике, под обшивкой дверей, а также на наличие коррозии в труднодоступных местах.

Двигатель и трансмиссия: Проверьте масло на наличие эмульсии, что может свидетельствовать о попадании воды. В идеале, стоит разобрать узлы для проверки состояния поршневой группы и коробки передач.

"Лучший вариант — если у машины есть документы о профессиональном восстановлении. Если продавец скрывает историю или говорит: 'Да там всего немного воды было', — лучше пройти мимо", — советуют специалисты.

Главный плюс "утопленников"

Основное преимущество таких автомобилей — цена. Однако важно помнить, что экономия может обернуться дополнительными расходами на ремонт и обслуживание.

Покупка утопленного автомобиля требует внимательности и профессионального подхода. Тщательная проверка и диагностика помогут избежать неприятных сюрпризов в будущем.