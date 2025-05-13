18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.74
569.17
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.05.2025, 13:02

Идеальная окрошка: секрет в заправке

Новости Мира 0 323

Окрошка - традиционное летнее блюдо, которое можно приготовить по-разному. Однако рецепт опубликованный на портале «На ладони», предлагает необычную заправку, придающую блюду насыщенный вкус. Основой заправки является сыворотка, которая обеспечивает освежающую кислинку, сообщает  Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Вариаций приготовления окрошки множество: кто-то предпочитает мясо вместо колбасы, другие используют кефир или воду вместо кваса. Однако ключевым элементом, определяющим вкус окрошки, является заправка.

Рецепт  опубликованный на портале «На ладони», предлагает следующую заправку:

  • Сыворотка

  • Яичные желтки

  • Укроп

  • Соль

  • Сметана

Сыворотка придает блюду освежающую кислинку. Желтки следует растереть с солью, добавить мелко нарезанный укроп и густую сметану, тщательно перемешать.

Для самой окрошки можно использовать привычные ингредиенты: мясо, колбасу, овощи. Важно красиво нарезать продукты, заправить приготовленным соусом и дать настояться. В качестве основы можно использовать квас или другой любимый напиток.

Этот рецепт предлагает новый взгляд на традиционное блюдо, придавая ему насыщенный и освежающий вкус.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле