Турецкие авиакомпании вводят штрафы за преждевременное вставание после посадки

В Турции введены новые правила для авиапассажиров: за преждевременное вставание после посадки самолета теперь предусмотрены штрафы. Генеральное управление гражданской авиации страны (SHGM) опубликовало циркуляр, обязывающий авиакомпании применять административные меры к нарушителям, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengri Travel .

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Согласно новому циркуляру SHGM, пассажиры, которые встают со своих мест, выходят в проход, открывают багажные полки или передвигаются по салону до полной остановки самолета и выключения сигнала ремней безопасности, будут подвергаться административным штрафам. Это решение принято в ответ на многочисленные жалобы пассажиров и результаты проверок, выявивших рост подобных нарушений.

В документе подчеркивается, что такие действия пассажиров создают угрозу безопасности как для них самих, так и для окружающих. Авиакомпании обязаны делать соответствующие объявления о запрете курения и необходимости пристегивания ремней безопасности на всех этапах полета.

Хотя конкретные суммы штрафов пока не определены, в пресс-службе Turkish Airlines сообщили, что все меры будут приниматься в рамках закона для предотвращения подобных инцидентов.

Почему важно соблюдать правила:

Опасность травм при резком торможении: После приземления самолет продолжает движение по взлетно-посадочной полосе и рулежным дорожкам. Внезапное торможение или маневр могут привести к падению пассажиров, которые встали раньше времени. Риск для других пассажиров и экипажа: Вставшие пассажиры мешают движению по салону, блокируют доступ к аварийным выходам и создают угрозу безопасности для окружающих. Опасность от незакрепленного багажа: Некоторые пассажиры после посадки спешат встать и начинают доставать вещи из багажных полок. Однако при торможении незакрепленный багаж может выпасть и нанести травмы тем, кто находится рядом.

Новые меры направлены на повышение безопасности полетов и дисциплины среди пассажиров. Соблюдение инструкций экипажа и правил поведения на борту — залог безопасного и комфортного путешествия для всех.