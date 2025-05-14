Трамп отказался от идеи переименовать Персидский залив в Арабский

Президент США Дональд Трамп отказался от намерения официально переименовать Персидский залив в Арабский. Решение было принято после резкой реакции Ирана, который пригрозил ответными мерами. Иранские власти расценили инициативу как политически мотивированную и враждебную, сообщает Lada.kz . со ссылкой на CNN .

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Трамп меняет решение под давлением Ирана

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи официально называть Персидский залив Арабским из-за сильного сопротивления Ирана. Ранее, в начале мая, сообщалось о намерении Трампа объявить о переименовании Персидского залива в ходе визита в Саудовскую Аравию. Однако после жесткой реакции Ирана, который расценил это как враждебный шаг, администрация США пересмотрела свои планы.

Реакция Ирана: решительное "нет"

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал планы Трампа политически мотивированными и направленными против Тегерана. Он подчеркнул, что любые попытки изменить исторически сложившееся название Персидского залива встретят серьёзное сопротивление. Иранская диаспора также выразила обеспокоенность возможным переименованием.

Арабские страны требуют переименования

В арабских странах давно настаивают на том, чтобы Персидский залив был переименован в Арабский. Несмотря на это, международное сообщество, включая ООН, продолжает использовать историческое название. В ходе визита в Саудовскую Аравию Трамп намекнул на возможность такого шага, но после консультаций с советниками решил отказаться от инициативы.

Переименование как инструмент политики

Ранее администрация Трампа уже предпринимала попытки переименования географических объектов. В начале 2025 года было объявлено о переименовании Мексиканского залива в Американский, а горы Денали — обратно в Мак-Кинли. Однако отказ от переименования Персидского залива демонстрирует, что Вашингтон готов избегать конфликтов с Ираном, особенно на фоне переговоров по ядерной программе.