Топ продуктов, богатых жирами: какие из них полезные, а от каких стоит отказаться

Жиры — важный компонент здорового рациона: они обеспечивают нас энергией, помогают поддерживать гормональный баланс и усваивать витамины. При этом они также могут быть вредны для организма. В каких продуктах содержится много жиров, какие из них стоит включить в рацион, а какие — ограничить, и можно ли набрать вес, употребляя «правильные» жиры — рассмотрим подробнее, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Газета.Ru.

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Что такое жиры (липиды)

Жиры — одни из трёх основных питательных веществ (наряду с белками и углеводами). Это сложные эфиры жирных кислот и глицерина, чаще всего в виде триглицеридов.

Триглицериды составляют основную долю жиров в продуктах питания и жировой ткани животных.

Помимо триглицеридов, к липидам относятся фосфолипиды (важны для строения клеточных мембран), стеролы (например, холестерин) и свободные жирные кислоты.

В питании различают:

Насыщенные жиры — твёрдые при комнатной температуре.

Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры — «хорошие» жиры.

Трансжиры — образуются при промышленной гидрогенизации и являются наиболее вредными.

Зачем нам нужны жиры: шесть функций в организме

Жиры — незаменимый компонент питания. Они входят в состав всех клеток организма, обеспечивают работу нервной системы, регулируют температуру тела и помогают усваивать витамины A, D, E и K.

Энергетическая функция.

Каждый грамм жира при окислении даёт около 9 ккал, что вдвое больше, чем углеводы и белки. Структурная функция.

Фосфолипиды и холестерин входят в состав клеточных мембран, обеспечивая их текучесть и селективную проницаемость. Транспорт и усвоение витаминов.

Жиры необходимы для абсорбции жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Гормональная функция.

Жиры участвуют в синтезе стероидных гормонов, включая половые гормоны и гормоны надпочечников. Терморегуляция.

Жировая ткань помогает сохранять тепло, особенно в холодных условиях. Защитная функция.

Жировая прослойка защищает внутренние органы от механических повреждений.

В каких продуктах больше всего жиров

Наибольшее количество насыщенных жиров содержится в следующих продуктах:

Сыр

Пицца

Мороженое

Яйца

Омлеты

Буррито

Курица

Эти продукты являются лидерами по содержанию насыщенных жиров. Также в список высокожировых продуктов вошли бургеры, масло, орехи, семена и популярные десерты, такие как торты и пироги.

Как правильно есть продукты, богатые жирами

Советы нутрициолога:

Отдавать предпочтение ненасыщенным жирам , которые содержатся в растительных маслах (оливковом, подсолнечном), орехах, семенах и рыбе.

Ограничить потребление насыщенных жиров , присутствующих в красном мясе, сливочном масле и молочных продуктах с высокой жирностью.

Избегать трансжиров , которые содержатся в маргарине, фастфуде и промышленной выпечке.

Соблюдать баланс: жиры должны составлять около 20–35% от общего суточного потребления калорий.

Что будет при дефиците жиров

Недостаток жиров в рационе может привести к ряду проблем:

Нарушение гормонального баланса

Сухость кожи и волос

Проблемы с усвоением жирорастворимых витаминов

Снижение иммунитета

Повышенная утомляемость

Поэтому важно включать в рацион достаточное количество полезных жиров для поддержания общего здоровья и благополучия.