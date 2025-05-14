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14.05.2025, 12:39

Топ продуктов, богатых жирами: какие из них полезные, а от каких стоит отказаться

Новости Мира 0 433

Жиры — важный компонент здорового рациона: они обеспечивают нас энергией, помогают поддерживать гормональный баланс и усваивать витамины. При этом они также могут быть вредны для организма. В каких продуктах содержится много жиров, какие из них стоит включить в рацион, а какие — ограничить, и можно ли набрать вес, употребляя «правильные» жиры — рассмотрим подробнее, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Газета.Ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Что такое жиры (липиды)

Жиры — одни из трёх основных питательных веществ (наряду с белками и углеводами). Это сложные эфиры жирных кислот и глицерина, чаще всего в виде триглицеридов.
Триглицериды составляют основную долю жиров в продуктах питания и жировой ткани животных.

Помимо триглицеридов, к липидам относятся фосфолипиды (важны для строения клеточных мембран), стеролы (например, холестерин) и свободные жирные кислоты.

В питании различают:

  • Насыщенные жиры — твёрдые при комнатной температуре.

  • Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры — «хорошие» жиры.

  • Трансжиры — образуются при промышленной гидрогенизации и являются наиболее вредными.

Зачем нам нужны жиры: шесть функций в организме

Жиры — незаменимый компонент питания. Они входят в состав всех клеток организма, обеспечивают работу нервной системы, регулируют температуру тела и помогают усваивать витамины A, D, E и K.

  1. Энергетическая функция.
    Каждый грамм жира при окислении даёт около 9 ккал, что вдвое больше, чем углеводы и белки.

  2. Структурная функция.
    Фосфолипиды и холестерин входят в состав клеточных мембран, обеспечивая их текучесть и селективную проницаемость.

  3. Транспорт и усвоение витаминов.
    Жиры необходимы для абсорбции жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

  4. Гормональная функция.
    Жиры участвуют в синтезе стероидных гормонов, включая половые гормоны и гормоны надпочечников.

  5. Терморегуляция.
    Жировая ткань помогает сохранять тепло, особенно в холодных условиях.

  6. Защитная функция.
    Жировая прослойка защищает внутренние органы от механических повреждений.

В каких продуктах больше всего жиров

Наибольшее количество насыщенных жиров содержится в следующих продуктах:

  • Сыр

  • Пицца

  • Мороженое

  • Яйца

  • Омлеты

  • Буррито

  • Курица

Эти продукты являются лидерами по содержанию насыщенных жиров. Также в список высокожировых продуктов вошли бургеры, масло, орехи, семена и популярные десерты, такие как торты и пироги.

Как правильно есть продукты, богатые жирами

Советы нутрициолога:

  • Отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, которые содержатся в растительных маслах (оливковом, подсолнечном), орехах, семенах и рыбе.

  • Ограничить потребление насыщенных жиров, присутствующих в красном мясе, сливочном масле и молочных продуктах с высокой жирностью.

  • Избегать трансжиров, которые содержатся в маргарине, фастфуде и промышленной выпечке.

  • Соблюдать баланс: жиры должны составлять около 20–35% от общего суточного потребления калорий.

Что будет при дефиците жиров

Недостаток жиров в рационе может привести к ряду проблем:

  • Нарушение гормонального баланса

  • Сухость кожи и волос

  • Проблемы с усвоением жирорастворимых витаминов

  • Снижение иммунитета

  • Повышенная утомляемость

Поэтому важно включать в рацион достаточное количество полезных жиров для поддержания общего здоровья и благополучия.

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