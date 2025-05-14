Топ продуктов, богатых жирами: какие из них полезные, а от каких стоит отказаться

Жиры — важный компонент здорового рациона: они обеспечивают нас энергией, помогают поддерживать гормональный баланс и усваивать витамины. При этом они также могут быть вредны для организма. В каких продуктах содержится много жиров, какие из них стоит включить в рацион, а какие — ограничить, и можно ли набрать вес, употребляя «правильные» жиры — рассмотрим подробнее, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Газета.Ru.
Жиры — одни из трёх основных питательных веществ (наряду с белками и углеводами). Это сложные эфиры жирных кислот и глицерина, чаще всего в виде триглицеридов.
Триглицериды составляют основную долю жиров в продуктах питания и жировой ткани животных.
Помимо триглицеридов, к липидам относятся фосфолипиды (важны для строения клеточных мембран), стеролы (например, холестерин) и свободные жирные кислоты.
В питании различают:
Насыщенные жиры — твёрдые при комнатной температуре.
Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры — «хорошие» жиры.
Трансжиры — образуются при промышленной гидрогенизации и являются наиболее вредными.
Жиры — незаменимый компонент питания. Они входят в состав всех клеток организма, обеспечивают работу нервной системы, регулируют температуру тела и помогают усваивать витамины A, D, E и K.
Энергетическая функция.
Каждый грамм жира при окислении даёт около 9 ккал, что вдвое больше, чем углеводы и белки.
Структурная функция.
Фосфолипиды и холестерин входят в состав клеточных мембран, обеспечивая их текучесть и селективную проницаемость.
Транспорт и усвоение витаминов.
Жиры необходимы для абсорбции жирорастворимых витаминов A, D, E и K.
Гормональная функция.
Жиры участвуют в синтезе стероидных гормонов, включая половые гормоны и гормоны надпочечников.
Терморегуляция.
Жировая ткань помогает сохранять тепло, особенно в холодных условиях.
Защитная функция.
Жировая прослойка защищает внутренние органы от механических повреждений.
Наибольшее количество насыщенных жиров содержится в следующих продуктах:
Сыр
Пицца
Мороженое
Яйца
Омлеты
Буррито
Курица
Эти продукты являются лидерами по содержанию насыщенных жиров. Также в список высокожировых продуктов вошли бургеры, масло, орехи, семена и популярные десерты, такие как торты и пироги.
Советы нутрициолога:
Отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, которые содержатся в растительных маслах (оливковом, подсолнечном), орехах, семенах и рыбе.
Ограничить потребление насыщенных жиров, присутствующих в красном мясе, сливочном масле и молочных продуктах с высокой жирностью.
Избегать трансжиров, которые содержатся в маргарине, фастфуде и промышленной выпечке.
Соблюдать баланс: жиры должны составлять около 20–35% от общего суточного потребления калорий.
Недостаток жиров в рационе может привести к ряду проблем:
Нарушение гормонального баланса
Сухость кожи и волос
Проблемы с усвоением жирорастворимых витаминов
Снижение иммунитета
Повышенная утомляемость
Поэтому важно включать в рацион достаточное количество полезных жиров для поддержания общего здоровья и благополучия.
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