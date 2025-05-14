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14.05.2025, 11:42

Как научиться отдыхать без чувства вины: советы психолога

Новости Мира 0 375

В современном мире многие сталкиваются с трудностями в полноценном отдыхе, ощущая вину за бездействие и неспособность отключиться от рабочих мыслей. Психолог Михаил Хорс анализирует причины этого явления и предлагает методы преодоления внутренних барьеров, мешающих расслабиться. Он выделяет ключевые убеждения, препятствующие качественному отдыху, и предлагает практические рекомендации для их преодоления, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на gazeta.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Современные средства связи делают нас постоянно доступными, что затрудняет полноценный отдых. Сигналы мессенджеров и уведомления отвлекают внимание, не позволяя мозгу переключиться и расслабиться.
Чтобы справиться с этим, рекомендуется сознательно отключать оповещения, оставлять гаджеты в стороне и ограничивать время, проведенное в цифровом пространстве.

Ограничивающие убеждения

Существует ряд убеждений, мешающих людям отдыхать:

  1. "Сделай дело — гуляй смело": убеждение, что отдых возможен только после выполнения всех дел, приводит к постоянному напряжению, поскольку список задач бесконечен.

  2. "Отдых — это лень и безделье": воспитание, при котором отдых воспринимается как проявление лени, формирует чувство вины за бездействие.

Преодоление этих убеждений требует осознания их иррациональности и замены на более здоровые установки, признающие отдых необходимым для восстановления и эффективности.

Практические рекомендации

  • Осознанное планирование отдыха: включение времени для отдыха в ежедневный график помогает воспринимать его как необходимую часть жизни, а не как награду за выполненные дела.

  • Разрешение себе отдыхать: признание права на отдых без чувства вины способствует снижению внутреннего напряжения и повышению качества отдыха.

  • Снижение перфекционизма: принятие того, что не все задачи могут быть выполнены идеально или в срок, позволяет снизить стресс и улучшить способность к расслаблению.

Понимание и преодоление внутренних барьеров, мешающих полноценному отдыху, способствует улучшению качества жизни и повышению общей удовлетворенности.

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