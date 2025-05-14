В Таиланде туристам будут выплачивать компенсации за задержки и отмены рейсов

С 20 мая 2025 года в Таиланде вступают в силу новые правила защиты прав пассажиров, предусматривающие компенсации за задержки и отмены международных авиарейсов. В зависимости от продолжительности задержки и расстояния полета, пассажирам будут предоставляться денежные выплаты, питание, проживание и другие услуги. Эти меры направлены на повышение уровня обслуживания и защиты туристов в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Совет гражданской авиации Таиланда утвердил новые правила, усиливающие защиту прав пассажиров международных авиарейсов в случае их задержек или отмены. Новые меры вступят в силу с 20 мая 2025 года и будут применяться к регулярным международным и внутренним рейсам.

В случае задержки международного рейса без предварительного уведомления, особенно если пассажир уже прибыл в аэропорт, предусмотрены следующие меры:

Задержка более 2 часов: Предоставление бесплатного питания и напитков или соответствующих купонов, учитывая время суток и продолжительность задержки. Обеспечение возможности бесплатной связи (доступ к телефону или электронной почте).

Задержка более 5 часов: Выплата компенсации в размере 1 500 бат (около 23 000 тенге) наличными или эквивалентной суммы в виде кредитов, ваучеров, бонусных миль и т.д. в течение 14 дней. Предоставление проживания и трансфера, если требуется ночевка. Возможность отменить поездку с полным возвратом средств или получить альтернативную компенсацию.

Задержка более 10 часов: Все вышеперечисленные меры (питание, связь, проживание). Немедленное предложение пассажирам выбора: Денежная компенсация в зависимости от расстояния полета: 2 000 бат (около 30 500 тенге) для рейсов до 1 500 км. 3 500 бат (более 53 000 тенге) для рейсов от 1 500 до 3 500 км. 4 500 бат (около 70 000 тенге) для рейсов свыше 3 500 км. Или альтернативные формы компенсации (кредиты, ваучеры, бонусные мили) на сумму не ниже, чем при выплате наличными.



Если требуется ночевка, авиакомпания обязана обеспечить отель и трансфер.

В случае отказа от продолжения поездки пассажир должен немедленно получить:

Полный возврат стоимости билета и всех дополнительных сборов или альтернативную компенсацию.

Возможность перебронировать билет до исходного пункта назначения или ближайшего к нему.

Альтернативный транспорт до пункта назначения или разумно расположенного ближайшего места.

В случае отмены международного рейса или отказа в посадке пассажирам полагается такая же компенсация, как и при задержке свыше 10 часов, если только:

Авиакомпания уведомила пассажира минимум за семь дней.

Уведомление сделано менее чем за семь дней, но предоставлен альтернативный рейс в течение 3-х часов после первоначального времени вылета.

Отмена произошла по причине непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, несмотря на принятые меры со стороны авиакомпании.

Если пассажиры остаются в самолете при задержке на земле, авиакомпания обязана обеспечить:

Вентиляцию, температурный комфорт, доступ к туалетам и срочную медицинскую помощь при необходимости.

Если задержка превышает три часа без подтвержденного времени взлета, пассажирам должно быть разрешено покинуть самолет, если это не представляет угрозу для безопасности или не нарушает указания авиадиспетчеров.

Эти меры направлены на повышение уровня обслуживания и защиты туристов в Таиланде, особенно в условиях увеличения международного пассажиропотока.