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14.05.2025, 18:03

Горный хребет в Китае полностью покрыли солнечными панелями: впечатляющее видео с воздуха

Новости Мира 0 478

В китайской провинции Гуйчжоу горный хребет полностью покрыли солнечными панелями, превратив его в гигантскую солнечную электростанцию. Впечатляющее видео, снятое с дрона, демонстрирует масштаб проекта, который стал возможен благодаря государственной поддержке и инвестициям в возобновляемую энергетику. Этот проект является частью стратегии Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В китайской провинции Гуйчжоу горный хребет был полностью покрыт солнечными панелями, превратившись в одну из крупнейших солнечных электростанций в стране. Благодаря высокогорному расположению и переменчивому климату, регион оказался идеальным для размещения солнечных установок.

Первый проект в этом районе был запущен в 2015 году. К 2018 году мощность солнечной генерации достигла 1,75 миллиона киловатт, что обеспечивало электроэнергией около 1300 домохозяйств. К 2020 году мощность увеличилась до более чем 10 миллионов киловатт, а к 2023 году — до 15 миллионов киловатт. Такой рост стал возможен благодаря государственным субсидиям, выгодным кредитам для компаний, работающих в сфере "зелёной" энергетики, и низкой стоимости земли в регионе.

Китайское правительство поставило цель утроить объёмы производства энергии из возобновляемых источников к 2030 году. По состоянию на 2024 год, на долю Китая приходилось 64% всех проектов по строительству солнечных и ветряных электростанций в мире, что составляет 339 гигаватт-часов возобновляемой энергетической инфраструктуры в стадии строительства. Для сравнения, США, Бразилия, Великобритания и Испания вместе взятые имели только 72 гигаватт-часа.

Этот проект в Гуйчжоу является ярким примером стремления Китая к лидерству в области возобновляемой энергетики и демонстрирует возможности использования труднодоступных территорий для производства экологически чистой энергии.

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