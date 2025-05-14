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14.05.2025, 16:35

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка 2025 года - возможны последствия для Земли

Новости Мира 0 486

Сегодня, 14 мая 2025 года, на Солнце произошла самая мощная вспышка текущего года, достигшая класса X2.7. Хотя место вспышки находится на безопасном расстоянии от линии Солнце–Земля, учёные не исключают, что выброс корональной массы может достичь нашей планеты к 16 мая. Это может вызвать геомагнитные бури и повлиять на работу спутников и систем связи,сообщает Lada.kz со сылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Сегодня  в 11:16 по московскому времени на Солнце была зафиксирована вспышка класса X2.7 — самая мощная с начала года. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вспышка произошла в новой активной области, отличной от той, где 13 мая была зафиксирована вспышка класса X1.2.

Место вспышки находится примерно в 70 градусах от линии Солнце–Земля, что считается относительно безопасным. Однако учёные предупреждают, что в случае крупного выброса корональной массы (CME) облако плазмы может достичь Земли ориентировочно 16 мая. Направление движения выброшенного вещества пока точно не определено, так как оно зависит от глобального магнитного поля Солнца.

Специалисты отмечают, что ещё за два дня до события вероятность подобных вспышек оценивалась как крайне низкая. Тем не менее, серия мощных вспышек произошла неожиданно, что указывает на возможный системный рост солнечной активности. По словам учёных, такие вспышки происходят в активных центрах малого размера, что предполагает выбросы энергии из глубин Солнца в реальном времени.

Ранее самой мощной вспышкой 2025 года считалась вспышка класса X2.0, зафиксированная 23 февраля. Сейчас же наблюдается рост потока тяжёлых заряженных частиц в околоземном пространстве, что может повлиять на работу спутников и систем связи.

Учёные продолжают наблюдение за ситуацией и рекомендуют следить за обновлениями прогнозов геомагнитной активности.

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